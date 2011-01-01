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Поможем получить ипотеку, кредит, лизинг на выгодных условиях

Оплата по факту за результат

С любой кредитной историей

Даже, если банки отказали

Минимальный пакет документов

Оставить заявку
988
кредитов выдано
70%
Наших клиентов рекомендуют нас знакомым
98%
Процент одобрения
24
Банка-партнёров
3 дня
Потребуется для одобрения ипотеки
с 2011 года
Помогаем людям

Ипотечный брокер "Ипотека Плюс". У нас 98% одобрений!

Мы более 8 лет работаем на рынке г. Ростова-на-Дону и области, оказываем высокопрофессиональную помощь в получении ипотеки, а также в оформлении и одобрении любых кредитов. Наши клиенты получают положительные ответы от кредитных организаций в 98% случаев! При сотрудничестве с нами предоплата не требуется.

Одобрение кредитов, лизинга, ипотеки для юридических лиц в Ростове-на-Дону и области

Специалисты нашей компании готовы оказать помощь юридическим лицам в получении лизинга, ипотеки, всех видов кредитов. Мы предоставляем все необходимые консультации и берём оформление всей документации полностью на себя.

Кредитный центр "Ипотека Плюс"

Нашими услугами ипотечного брокера воспользовалось уже множество клиентов, и мы с уверенностью можем заявить: наши специалисты по кредитованию – это одна из самых сильных команд на рынке Ростова-на-Дону и области. Мы более 8 лет занимаемся оформлением кредитов по запросу клиентов и накопили бесценный опыт в банковской сфере.

Для чего необходим ипотечный брокер?

Обращайтесь к нам уже сегодня, чтобы специалисты оценили вашу кредитоспособность и подобрали наиболее подходящий вариант ипотеки или кредита. Мы внимательно проверим вашу кредитную историю и на ее основании примем наиболее действенное решение в отношении кредитных продуктов. При наличии проблем наши специалисты проконсультируют вас, каким образом лучше всего устранить проблему и улучшить кредитную историю.

Преимущества услуг ипотечного брокера

Обращаясь в нашу компанию, вы получаете следующие преимущества:

  • Экономия времени на анализ кредитной истории, выбор оптимального кредитного продукта, оформление заявки и отправку ее в банк.
  • Квалифицированные консультации на всех этапах оформления ипотеки.
  • Оформление льгот на имеющуюся ипотеку (при ипотеке от 3%).
  • Помощь в уменьшении суммы первого взноса.
  • Получение скидки на процентную ставку. Мы являемся партнёрами многих банков, поэтому наши клиенты получают дополнительную скидку до 0,9% годовых.
  • Отсутствие предоплаты. Мы берем оплату за оказанные услуги только по факту выполнения, вы можете быть уверены, что не потратите деньги зря.

Наши официальные партнеры

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Контакты

  • г. Ростов-на-Дону
    Б. Садовая, д. 21
  • 8 929 802-25-55Пн-Пт 10.00-19.00
    Сб 10.00-14.00
  • Чат бот
    8 928 100-97-76
  • capital24rnd@gmail.com

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